SARDEGNA. MERCATO MUTUI II TRIM 2021 (Di giovedì 13 gennaio 2022) -13.01.22- Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel secondo TRIMestre 2021. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Settembre 2021. ITALIALe famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 16.596,3 milioni di euro, rispetto allo stesso TRIMestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +39,9%, per un controvalore di 4.729,6 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del primo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) -13.01.22- Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel secondoestre. L’analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Settembre. ITALIALe famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 16.596,3 milioni di euro, rispetto allo stessoestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +39,9%, per un controvalore di 4.729,6 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del primo ...

Advertising

CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Arrivano conferme sulle possibili trattative tra #Cagliari e #Sampdoria di cui vi abbiamo parlat… - luc_sca : 'non mi interessa quello che succede a quelle persone altrimenti non siamo un azienda che sa stare nel mercato ma l… - SciabolataFFP : che pensava fosse tatticamente un contesto adatto a lui, che pensava la squadra con il mercato si sarebbe sistemata… - CalcioOggi : I no vax in Serie A e la sfida di Cagliari: le nuove regole vietano la trasferta alla Sardegna Arena - TUTTO mercat… - RonaldoDirceu : @BoniekZibi @K_Stanowski @MarcinNajman Ciao @BoniekZibi come stai? Io sono figlio di Dirceu , ci abbiamo conosciuto… -

Ultime Notizie dalla rete : SARDEGNA MERCATO Intesa con Agenzia delle Dogane per contrasto a contraffazioni e commercio illegale Un'attività intensa che conferma come il territorio di Pisa costituisca un potenziale mercato ... e dal direttore territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DTV " Toscana, Sardegna e Umbria, ...

M'ama o non m'ama: sette vini per giocare con l'amore Rosa Rossa Gravner Rosso Breg Gravner 2007 Il Rosso Breg Gravner 2007 è un vino importante che arriva sul mercato dopo 14 anni di affinamento. Nasce da uve pignolo, unico vino a bacca rossa che ...

Sgomberato un bivacco nella terrazza del mercato - La Nuova Sardegna Sassari La Nuova Sardegna Coronavirus in Sardegna: 1296 ulteriori casi e un decesso Questo il bollettino di oggi sull’emergenza Covid nell’Isola In Sardegna si registrano oggi 1296 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4856 persone testate. Sono stati proces ...

MERCATO LBA - Sassari e Brindisi ci hanno provato per Alessandro Gentile? Secondo quanto riportato da La Prealpina, Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi avrebbero fatto un tentativo per arrivare a Alessandro Gentile. Tuttavia, nonostante la partenza di ...

Un'attività intensa che conferma come il territorio di Pisa costituisca un potenziale... e dal direttore territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DTV " Toscana,e Umbria, ...Rosa Rossa Gravner Rosso Breg Gravner 2007 Il Rosso Breg Gravner 2007 è un vino importante che arriva suldopo 14 anni di affinamento. Nasce da uve pignolo, unico vino a bacca rossa che ...Questo il bollettino di oggi sull’emergenza Covid nell’Isola In Sardegna si registrano oggi 1296 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4856 persone testate. Sono stati proces ...Secondo quanto riportato da La Prealpina, Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi avrebbero fatto un tentativo per arrivare a Alessandro Gentile. Tuttavia, nonostante la partenza di ...