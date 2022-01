Omicron, arriva il tampone in grado di individuare le mutazioni associate alla variante. Ma avrà solo scopi di ricerca (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un nuovo test prodotto da DiaSorin sarà in grado di individuare le mutazioni associate alla variante Omicron. La multinazionale italiana ha infatti annunciato la nuova versione del test Simplexa Sars-CoV-2 Variants Direct che semplifica e accelera il processo di pre-selezione dei campioni positivi da sottoporre a sequenziamento, massimizzando l’efficacia delle attività di monitoraggio della diffusione delle varianti considerate “variant of concern“. Il prodotto, però, non sarà disponibile in commercio e non sarà utilizzato per scopi diagnostici. Il nuovo tampone sarà infatti a uso esclusivo di ricerca e potrà essere eseguito direttamente su campioni raccolti tramite tampone nasale o nasofaringeo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un nuovo test prodotto da DiaSorin sarà indile. La multinazionale italiana ha infatti annunciato la nuova versione del test Simplexa Sars-CoV-2 Variants Direct che semplifica e accelera il processo di pre-selezione dei campioni positivi da sottoporre a sequenziamento, massimizzando l’efficacia delle attività di monitoraggio della diffusione delle varianti considerate “variant of concern“. Il prodotto, però, non sarà disponibile in commercio e non sarà utilizzato perdiagnostici. Il nuovosarà infatti a uso esclusivo die potrà essere eseguito direttamente su campioni raccolti tramitenasale o nasofaringeo ...

