No alla censura sui dati Covid

Da due anni tutti i Paesi del mondo pubblicano ogni giorno i dati sul Covid. Uniche eccezioni la Spagna, che raggruppa al lunedì i dati del weekend, e Israele, che rispetta lo Shabbat. Non so se questa cadenza quotidiana sia richiesta dall'Oms. In ogni caso i dati dell'intero pianeta sono immediatamente disponibili online man mano che arrivano, aggiornati al minuto, su vari siti come quello della Johns Hopkins University, o il Worldometer che consulto io. Non si capisce quindi perché l'Italia dovrebbe diventare l'unico Paese al mondo che passa dalla trasparenza giornaliera a quella settimanale. Dicono: provoca ansia. È vero il contrario: proprio consultando questi siti si capisce che, nonostante nelle ultime settimane i casi siano più che triplicati, i decessi sono rimasti uguali.

