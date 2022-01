Napoli | Spalletti può sorridere | il difensore torna in gruppo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Buone notizie per Luciano. Il suoritrova infatti Mario Rui, che oggi si è negativizzato dal Covid. Il portoghese potràre ad allenarsi ingià dalla giornata di domani e sarà a disposizione per la trasferta di Bologna in programma lunedì prossimo alle 18.30. Stando lentamente al completo la rosa dei partenopei, in attesa dei rientri dei giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Emergenza sempre più vicina al termine, con la speranza dei tifosi che grazie a questi reintegri ilpossare sui livelli messi in mostra a inizio campionato. Thomas Cambiaso

...ilproverà ancora una volta a risolvere il problema dell'esterno sinistro di difesa. È questo l'obiettivo di Cristiano Giuntoli per la seconda parte del mercato invernale. Per quanto...Per il, Lucianoschiererà la squadra con un 4 - 2 - 3 - 1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; ...Con Ghoulam destinato a non rinnovare, il club si muove per un sostituto: l'uruguaiano di un Getafe in piena crisi ora è un obiettivo più possibile, ma per il talento del Lilla la strada è ancora aper ...NAPOLI. Allo stadio Diego Armando Maradona in campo gli Ottavi di Finale della Coppa Italia. Il Napoli di Spalletti ospita ...