Napoli-Fiorentina | Nastasic | “Partita pazza | felice di essere tornato”

"E' stata una Partita pazza, abbiamo giocato un ottimo primo tempo, fatto un gol e poi a fine tempo è successo qualcosa di incredibile ma non abbiamo mollato, ed anche nel secondo tempo in dieci abbiamo giocato bene ed abbiamo vinto una Partita dura contro il Napoli". Queste le parole del difensore della Fiorentina Matija Nastasic dopo il successo per 5-2 ottenuto stasera sui partenopei negli ottavi di Coppa Italia. E ancora: "Come squadra abbiamo reagito bene dopo la sconfitta a Torino – ha aggiunto Nastasic – Non era facile venire qui a giocare una Partita contro il Napoli ma abbiamo vinto e questa è la cosa più importante alla fine. Sono contento di essere tornato sul campo, spero di continuare su ...

