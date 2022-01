Motomondiale: Marquez torna ad allenarsi in motocross (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Dopo tre mesi il primo giorno su una moto, mi sono divertito come un bambino!". Così l'otto volte campione del mondo Marc Marquez annuncia sui social il suo ritorno in sella. Il 28enne catalano posta anche un video in cui lo si vede in azione in motocross. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Dopo tre mesi il primo giorno su una moto, mi sono divertito come un bambino!". Così l'otto volte campione del mondo Marcannuncia sui social il suo ritorno in sella. Il 28enne catalano posta anche un video in cui lo si vede in azione in

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Marquez torna ad allenarsi in motocross... - dianatamantini : MOTOGP - Marc Márquez sta migliorando, eccolo di nuovo in moto. L'ultimo comunicato Honda riguardo la situazione de… - corsedimoto : MOTOGP - Marc Márquez sta migliorando, eccolo di nuovo in moto. L'ultimo comunicato Honda riguardo la situazione de… - Luxgraph : MotoGp: la nuova Honda verrà presentata l'8 febbraio, presente Marquez - corsedimoto : HONDA LAVORI IN CORSO - In HRC stanno sviluppando una MotoGP che si adatti bene anche ad altri piloti, non solo a M… -