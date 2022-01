Milan ai quarti di finale in tv | data | orario e streaming Coppa Italia 2021 2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilinbatte il Genoa 3-1 nei supplementari e scenderà in campo mercoledì 9 febbraio adda definire, contro la vincente della sfida tra Lazio e Udinese (in campo il 18 gennaio all’Olimpico). La partita deididipotrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Mediaset (probabilmente Canale 5) e insu Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. SportFace.

AntoVitiello : #Milan ai quarti di #CoppaItalia solo dopo i supplementari. #Leao ha cambiato la partita con l'ingresso in campo. I… - SkySport : MILAN-GENOA 3-1 Risultato finale dopo i supplementari ? ? #Ostigard (17') ? #Giroud (74') ? #Leao (102') ?… - Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - CorSport : #MilanGenoa 3-1 d.t.s.: #Leao decisivo, #Pioli vola ai quarti ?? - MundoNapoli : Coppa Italia: il Milan si qualifica per i quarti -

... standing ovation dei tifosi rossoneri per Giroud ('passerella' per il 18enne Roback ), Genoa fuori eaiIlfatica, deve ricorrere al sudore dei supplementari, ma alla fine porta a casa idi finale di Coppa Italia, dove a febbraio troverà la vincente di Lazio - Udinese. A San Siro contro il ...In una serata francamente deludente per il Milan, ci pensa l’uomo della provvidenza, Rafael Leao, a regalare il passaggio del turno in Coppa Italia. I rossoneri vanno sotto col Genoa, faticano tanto p ...Coppa Italia, il possibile avversario del Milan ai quarti di finale in caso di vittoria contro il Genoa all'esordio ...