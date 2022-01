Malore in campo: si accascia a terra ma viene salvato da un fuoriclasse (Di giovedì 13 gennaio 2022) James Rodriguez, giocatore dell’Al-Rayyan, si è reso protagonista di un gesto indimenticabile. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Nel calcio, purtroppo, ci sono anche momenti che sarebbe meglio dimenticare anche se è praticamente impossibile. Tutti ci ricordiamo di quanto accadde a Morosini, Astori e Puerta, solo per citarne alcuni; giocatori scomparsi decisamente troppo presto a causa di un Malore improvviso. Eventi tragici, per certi versi inspiegabili e che facciamo fatica ad accettare. Per fortuna ci sono anche dei momenti in cui la tragedia la si riesce ad evitare come successo il dodici giugno scorso; la Danimarca faceva il suo esordio all’Europeo contro la Finlandia e sul finale del primo tempo, dopo una rimessa laterale, Eriksen si accascia a terra, improvvisamente. Si capisce subito la gravità della situazione e il primo a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 gennaio 2022) James Rodriguez, giocatore dell’Al-Rayyan, si è reso protagonista di un gesto indimenticabile. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Nel calcio, purtroppo, ci sono anche momenti che sarebbe meglio dimenticare anche se è praticamente impossibile. Tutti ci ricordiamo di quanto accadde a Morosini, Astori e Puerta, solo per citarne alcuni; giocatori scomparsi decisamente troppo presto a causa di unimprovviso. Eventi tragici, per certi versi inspiegabili e che facciamo fatica ad accettare. Per fortuna ci sono anche dei momenti in cui la tragedia la si riesce ad evitare come successo il dodici giugno scorso; la Danimarca faceva il suo esordio all’Europeo contro la Finlandia e sul finale del primo tempo, dopo una rimessa laterale, Eriksen si, improvvisamente. Si capisce subito la gravità della situazione e il primo a ...

