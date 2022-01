Louis Vuitton: l’omaggio milanese a Virgil Abloh (Di giovedì 13 gennaio 2022) Louis Vuitton rende omaggio al Direttore Artistico delle Collezioni Uomo Virgil Abloh, scomparso a dicembre, con l’arrivo in anteprima a Milano della collezione Uomo Primavera-Estate 2022 e con un allestimento spettacolare nelle vetrine e nel cortile del negozio di Montenapoleone. Una scultura di un aereoplano giocattolo, immagine ricorrente della simbologia del Direttore Creativo, l’aereo di carta, conosciuto anche come origami, è un’immagine che rimanda all’infanzia, tema caro ad Abloh, ma diventa anche spunto di riflessione in relazione al concetto di proprietà. Abloh ha infatti ironicamente definito l’aereoplanino come “un’imitazione in miniatura di un aeroplano inventato dai fratelli Wright nel 1903” o come un Un-designed, il termine che definisce moda, arte o oggetti della vita ... Leggi su amica (Di giovedì 13 gennaio 2022)rende omaggio al Direttore Artistico delle Collezioni Uomo, scomparso a dicembre, con l’arrivo in anteprima a Milano della collezione Uomo Primavera-Estate 2022 e con un allestimento spettacolare nelle vetrine e nel cortile del negozio di Montenapoleone. Una scultura di un aereoplano giocattolo, immagine ricorrente della simbologia del Direttore Creativo, l’aereo di carta, conosciuto anche come origami, è un’immagine che rimanda all’infanzia, tema caro ad, ma diventa anche spunto di riflessione in relazione al concetto di proprietà.ha infatti ironicamente definito l’aereoplanino come “un’imitazione in miniatura di un aeroplano inventato dai fratelli Wright nel 1903” o come un Un-designed, il termine che definisce moda, arte o oggetti della vita ...

