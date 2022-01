Il prof no vax Tutino: “Mio esonero per sciopero fame ha aperto varco, stanno aderendo in tanti” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho perso quasi sei chili, secondo il medico devo smettere al più presto perché rischio una serie di complicazioni che si verificano a catena e sarebbe difficile arrestare. Ho momenti di debolezza, ma continuerò: per citare Draghi, ‘whatever it takes’ (costi quel che costi, ndr)”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Davide Tutino, il professore di filosofia in sciopero della fame contro il’obbligo di green pass e vaccino imposti dal governo. Il professore, che da 15 giorni attua il digiuno come forma di protesta e manifesta di fronte a Palazzo Chigi, è stato momentaneamente esonerato dal medico ottenendo un differimento a causa delle sue condizioni di salute. “Io ero andato all’hub vaccinale per sondare se fosse possibile o meno vaccinarsi secondo legge, ovvero con l’esistenza di una prescrizione medica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ho perso quasi sei chili, secondo il medico devo smettere al più presto perché rischio una serie di complicazioni che si verificano a catena e sarebbe difficile arrestare. Ho momenti di debolezza, ma continuerò: per citare Draghi, ‘whatever it takes’ (costi quel che costi, ndr)”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Davide, ilessore di filosofia indellacontro il’obbligo di green pass e vaccino imposti dal governo. Ilessore, che da 15 giorni attua il digiuno come forma di protesta e manifesta di fronte a Palazzo Chigi, è stato momentaneamente esonerato dal medico ottenendo un differimento a causa delle sue condizioni di salute. “Io ero andato all’hub vaccinale per sondare se fosse possibile o meno vaccinarsi secondo legge, ovvero con l’esistenza di una prescrizione medica, ...

