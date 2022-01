Il presidente della Salernitana pensa a un istant team per sognare in grande (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - La sua ambizione è far diventare la Salernitana "molto di più di una squadra di calcio, una squadra modello, un laboratorio, un prototipo". Parole del neopresidente della Salernitana Danilo Iervolino, in conferenza stampa, nel giorno in cui è stato ufficializzato l'acquisto del club calcistico granata. Giovani, tecnologia, territorio, innovazione sono le parole più ricorrenti nel corso del suo intervento. Ma, innanzitutto, "proviamo a restare in serie A", sottolinea annunciando che "stiamo preparando una strategia con un instant team con un direttore sportivo che ormai dovrebbe essere, tra poche ore, il dottor Walter Sabatini che ha grande esperienza e al quale verrà affidato totalmente il dominio del settore calcistico in questa società". #MacteAnimo ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - La sua ambizione è far diventare la"molto di più di una squadra di calcio, una squadra modello, un laboratorio, un prototipo". Parole del neoDanilo Iervolino, in conferenza stampa, nel giorno in cui è stato ufficializzato l'acquisto del club calcistico granata. Giovani, tecnologia, territorio, innovazione sono le parole più ricorrenti nel corso del suo intervento. Ma, innanzitutto, "proviamo a restare in serie A", sottolinea annunciando che "stiamo preparando una strategia con un instantcon un direttore sportivo che ormai dovrebbe essere, tra poche ore, il dottor Walter Sabatini che haesperienza e al quale verrà affidato totalmente il dominio del settore calcistico in questa società". #MacteAnimo ...

