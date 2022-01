I Måneskin si esibiranno al Coachella 2022: non li ferma più nessuno (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono “fuori di testa” e ci piacciono un mondo proprio per questo motivo. Anzi, ormai possiamo dire che i Måneskin abbiano l’intero mondo ai loro piedi: sono seguitissimi, ascoltatissimi, copiatissimi e i festival internazionali più importanti li vogliono sul palco. Sembrano passati secoli dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo e adesso la band romana – dopo tante esperienze al fianco dei Big della musica – si prepara a calcare le scene del Coachella 2022 in California. I Måneskin al Coachella 2022 tra i Big della musica I Måneskin iniziano il 2022 alla grande con l’annuncio della loro partecipazione al Coachella 2002, uno dei festival più iconici e importanti di tutto il mondo. Il 17 e il 14 aprile li attende una doppia ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono “fuori di testa” e ci piacciono un mondo proprio per questo motivo. Anzi, ormai possiamo dire che iabbiano l’intero mondo ai loro piedi: sono seguitissimi, ascoltatissimi, copiatissimi e i festival internazionali più importanti li vogliono sul palco. Sembrano passati secoli dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo e adesso la band romana – dopo tante esperienze al fianco dei Big della musica – si prepara a calcare le scene delin California. Ialtra i Big della musica Iiniziano ilalla grande con l’annuncio della loro partecipazione al2002, uno dei festival più iconici e importanti di tutto il mondo. Il 17 e il 14 aprile li attende una doppia ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin esibiranno Maneskin, la conquista degli Usa: due show al Coachella Festival Il 17 e il 24 aprile i rocker di Roma ("Siamo contenti e non vediamo l'ora di esibirci due volte su quel palco") si esibiranno prima di Fatboy Slim, Ari Lennox, Maggie Rogers, Karol G, Run The Jewels,...

