Green Pass obbligatorio per conservare il Reddito di cittadinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Green Pass sarà un pre-requisito indispensabile anche per conservare il diritto a percepire il Reddito di cittadinanza, il sussidio per le famiglie più disagiate e senza un'occupazione. L'obbligatorietà scatterà dal prossimo 1° febbraio. È quanto emerge incrociando le disposizioni della Legge di bilancio e del decreto Covid del 7 gennaio scorso. La prima obbliga infatti obbliga chi percepisce il RdC a frequentare i Centri per l'impiego e partecipare ad attività e colloqui da svolgersi rigorosamente in presenza, mentre il secondo dispone che l'ingresso negli uffici pubblici sia subordinato alla presentazione almeno del Green Pass "light", cioè quello che si ottiene con tampone e dura 48 ore. Almeno 100 mila beneficiari a rischio Il RdC coinvolge circa 3 milioni di ...

