FIFA 22: TOTY Warmup Series – In arrivo un nuovo evento per FUT (Di giovedì 13 gennaio 2022) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha divulgato un'immagine di un nuovo evento per la popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team in arrivo venerdi 14 gennaio. La software house canadese non ha divulgato i dettagli ufficiali della promo TOTY Warmup Series ma dalla grafica è facile intuire che si tratti di un evento a tema Team Of The Year che anticiperà la promo dediacata al TOTY. Come ormai accade in tutte le promo non mancheranno Sfida Creazione Rosa e Obiettivi a tema che permetteranno di sbloccare delle carte speciali. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, seguiremo la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito alla questione. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox ...

