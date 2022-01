Euphoria 2, Tom Holland è stato avvistato sul set: "Ho fatto visita a Zendaya almeno 30 volte" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tom Holland è stato avvistato dai fan in una foto scattata sul set di Euphoria: a quanto pare la star di Spider-Man: No Way Home ha fatto visita a Zendaya molto spesso durante le riprese. I fan di Euphoria 2, la seconda stagione della celebre serie con Zendaya, sono sicuri di aver avvistato Tom Holland in una foto scattata sul set che è stata recentemente postata su Instagram: a questo proposito il protagonista di di Spider-Man: No Way Home ha ammesso di aver fatto visita alla fidanzata almeno 30 volte durante le riprese. A più di due anni dall'uscita della prima stagione, la serie di successo della HBO, con protagonista ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tomavvidai fan in una foto scattata sul set di: a quanto pare la star di Spider-Man: No Way Home hamolto spesso durante le riprese. I fan di2, la seconda stagione della celebre serie con, sono sicuri di aver avviTomin una foto scattata sul set che è stata recentemente postata su Instagram: a questo proposito il protagonista di di Spider-Man: No Way Home ha ammesso di averalla fidanzata30durante le riprese. A più di due anni dall'uscita della prima stagione, la serie di successo della HBO, con protagonista ...

