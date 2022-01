Ergastolo in Germania all’ex torturatore di Assad (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Alta corte di Coblenza, in Germania, ha condannato all'Ergastolo Anwar Raslan, un ex colonnello siriano riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità. Un processo definito storico, che si è tenuto nel rispetto del principio della giurisdizione universale, che consente di perseguire eventuali crimini di guerra commessi da cittadini stranieri in altri Stati. Inoltre il processo è il primo al mondo a collegare presunti crimini contro l'umanità con lo Stato siriano. Il colonnello Raslan, 58 anni, quando era un alto ufficiale dell'intelligence siriana è stato ritenuto responsabile di aver sottoposto a tortura nel centro di detenzione Al-Khatib a Damasco, noto anche come "Branch 251" (Ramo 251), almeno 4.000 persone tra il 2011 e il 2012. Almeno 30 di queste sarebbero morte. Raslan ha cercato rifugio in Germania dopo avere disertato ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Alta corte di Coblenza, in, ha condannato all'Anwar Raslan, un ex colonnello siriano riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità. Un processo definito storico, che si è tenuto nel rispetto del principio della giurisdizione universale, che consente di perseguire eventuali crimini di guerra commessi da cittadini stranieri in altri Stati. Inoltre il processo è il primo al mondo a collegare presunti crimini contro l'umanità con lo Stato siriano. Il colonnello Raslan, 58 anni, quando era un alto ufficiale dell'intelligence siriana è stato ritenuto responsabile di aver sottoposto a tortura nel centro di detenzione Al-Khatib a Damasco, noto anche come "Branch 251" (Ramo 251), almeno 4.000 persone tra il 2011 e il 2012. Almeno 30 di queste sarebbero morte. Raslan ha cercato rifugio indopo avere disertato ...

