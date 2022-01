DOC Nelle tue mani 2 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

(Di giovedì 13 gennaio 2022) DOCTUE. Da giovedì 13 gennaio 2022 arriva su Rai 1 la seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA DELLEDOCtuelein tv eLedi DOCtuevanno in onda il giovedì sera su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi ...

Advertising

RollingStoneita : -1 alla nuova attesissima stagione della serie-fenomeno. Intanto ecco un contenuto in esclusiva, starring Luca Arge… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - infoitcultura : Doc nelle tue mani 2: cast, trama, anticipazioni, quante puntate ha la fiction di Rai 1 - infoitcultura : “Doc – Nelle tue mani”, arriva la serie tv che parla della pandemia - infoitcultura : Doc - Nelle tue mani 2, anticipazioni 13 gennaio 2022: la pandemia sconvolge tutti -

Ultime Notizie dalla rete : DOC Nelle

Luca Argentero è di nuovotue mani. La seconda stagione della fortunatissima fiction di Rai 1 è da stasera in tv per 8 serate da non perdere. È sicuramente una delle poche volte in cui possiamo dire che sarà un ...Stasera su Rai 1 alle 21.25tue mani 2 "Una vita nuova" Febbraio 2020. La squadra di Andrea (Luca ...Tutto quello che c'è da sapere sull'attesissima seconda stagione di Doc - Nelle tue mani , la fiction di successo di Rai 1 con Luca Argentero ...DOC nelle tue mani 2, da giovedì 13 gennaio su Rai 1. Giovedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1 arriva la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, il medical drama Lux Vide campione di ascolti dell ...