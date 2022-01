Djokovic, il sorteggio dell’Australian Open: affronterà Kecmanovic. Oggi il governo decide sull’espulsione? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il sorteggio degli Australian Open ha deciso: Novak Djokovic affronterà il connazionale Miomir Kecmanovic nel primo turno della competizione del Grande Slam. L’Australian Tennis Federation aveva posticipato il sorteggio in attesa di una decisione sul caso da parte del governo. Ma poi l’organizzazione ha deciso di procedere. E così Djokovic è finito a giocare subito un derby: quello con il 22enne serbo che attualmente è numero 78 del mondo dopo aver scalato la classifica fino al 39esimo posto nel 2020. Intanto il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il governo non ha ancora deciso di annullare il visto del numero uno del tennis. La precedente dichiarazione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke secondo cui si ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildegli Australianha deciso: Novakil connazionale Miomirnel primo turno della competizione del Grande Slam. L’Australian Tennis Federation aveva posticipato ilin attesa di una decisione sul caso da parte del. Ma poi l’organizzazione ha deciso di procedere. E cosìè finito a giocare subito un derby: quello con il 22enne serbo che attualmente è numero 78 del mondo dopo aver scalato la classifica fino al 39esimo posto nel 2020. Intanto il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che ilnon ha ancora deciso di annullare il visto del numero uno del tennis. La precedente dichiarazione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke secondo cui si ...

