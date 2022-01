Delia Duran | quando e perché la moglie di Alex Belli entra al GF Vip

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Manca davvero pochissimo a quello che sarà uno dei momenti salienti di questa edizione del Grande Fratello Vip: l’ingresso di. Ladi, pronta a verificare di persona che cosa sia accaduto all’interno della Casa più spiata d’Italia tra l’attore e Soleil Sorge, ha già lanciato la sua “dichiarazione di guerra”. Nelle ultime ore, in effetti, è successo davvero di tutto.al GF Vip Le sue intenzioni erano chiare ormai da tempo:aveva in passato ammesso di volerre nella Casa del GF Vip, esuo marito è stato eliminato la sua curiosità si è fatta ancora più forte. E così, all’inizio di questo 2022 che si sta già rivelando ...

L'ennesima lite esasperata da Alessandro Basciano ha posto fine alla relazione tra il gieffino e l'ex tronista, proprio prima cheentri nella Casa. Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano la storia sembra definitivamente chiusa. La decisione sarebbe stata presa proprio dal gieffino, con una reazione 'sospetta' a ...Alex Belli e Soleil, in barba a, hanno azzerato le distanze andando a finire sotto le coperte in una notte che soltanto loro due sanno in cosa si è trasformata. Jessica e Barù, certamente,...GF Vip: Davide Silvestri e Soleil Sorge giocano a distanza con Alex Belli. L'appello dei gieffini all'attore. Immediata la risposta ...Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip smaschera Delia Duran: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda ...