Covid: record contagi a Pozzuoli, oltre 400 in un giorno (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Un numero così alto di contagi, 422 in un solo giorno, a Pozzuoli su 1840 tamponi analizzati non si era mai registrato nemmeno nei momenti di maggiore criticità dell’epidemia nella primavera 2020. E’ allarme in città. Il numero dei contagiati dal virus sale a 10.784, anche questa una cifra record. Nel contempo non si è registrata alcuna nuova guarigione definitiva. Il totale delle persone guarite da coronavirus nel capoluogo flegreo rimane fermo a 7516, mentre al momento il totale dei contagiati raggiunge il numero di 3.157. Un notevole balzo avanti ha fatto la percentuale contagi/tamponi che balza al 23%, anche questo dato è un record, superiore anche a quello regionale dell’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un numero così alto di, 422 in un solo, asu 1840 tamponi analizzati non si era mai registrato nemmeno nei momenti di maggiore criticità dell’epidemia nella primavera 2020. E’ allarme in città. Il numero deiati dal virus sale a 10.784, anche questa una cifra. Nel contempo non si è registrata alcuna nuova guarigione definitiva. Il totale delle persone guarite da coronavirus nel capoluogo flegreo rimane fermo a 7516, mentre al momento il totale deiati raggiunge il numero di 3.157. Un notevole balzo avanti ha fatto la percentuale/tamponi che balza al 23%, anche questo dato è un, superiore anche a quello regionale dell’ultimo ...

