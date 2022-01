Cisterna, San Valentino: al via le domande per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, lo scorso 29 dicembre è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nel P.E.E.P. San Valentino, resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore della legge 29/07/2021 n.108 che ha modificato i commi dal 47 al 49-bis dell’art. 31 della legge 448/1998. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà a San Valentino Le nuove disposizioni consentiranno negli anni 2022 e 2023 la trasformazione del diritto di superficie in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32, lo scorso 29 dicembre è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la conversione deldiindidelle aree ricadenti nel P.E.E.P. San, resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore della legge 29/07/2021 n.108 che ha modificato i commi dal 47 al 49-bis dell’art. 31 della legge 448/1998. Trasformazione deldiindia SanLe nuove disposizioni consentiranno negli anni 2022 e 2023 la trasformazione deldiin ...

