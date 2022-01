Carbonara di zucchine | La ricetta veloce e squisita di Benedetta Rossi

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Siete amanti degli spaghetti alla? Fermatevi! La nostraha pronta per voi unaoriginale per rendere ancora più appetitoso il vostro piatto preferito: ecco a voi ladidi-AltranotiziaChe squisitezza gli spaghetti alla, ma la nostra food blogger preferita,, riesce a migliorare qualsiasi piatto. Ladiè una sua semplice, ma gustosa variante allaclassica. Come sempre un piatto non soltanto squisito, ma facile da preparare e con pochi ingredienti. Il tutto si prepara in soli 10 minuti. Ed allora cosa aspettate, carta e penna e si ...