Bonucci | lite furibonda dopo il gol di Sanchez | esplode la rabbia

(Di giovedì 13 gennaio 2022), nella serata di ieri, si è reso protagonista di un brutto episodio subitola rete diche ha deciso la partita. Getty ImagesIeri sera a San Siro si è giocata la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus; sfida decisa all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare grazie alla rete disu un clamoroso errore della difesa bianconera. I ragazzi di Allegri erano riusciti a tenere nonostante le tantissime assenze tra cui quella, dolorosissima, di Chiesa. La Juve ha confermato, da una parte, il carattere visto a Roma mentre dall’altra i limiti di una squadra che ha letteralmente regalato la rete del due a uno. Proprio in occasione della rete decisiva,si è reso protagonista di un gesto destinato a far discutere. Evra, la dichiarazione destinata a far discutere: ecco cosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci lite

Momenti di tensione durante il finale della Supercoppa Italiana tra nter e Juve, vinta dai nerazzurri per 2 - 1 con i gol di McKennie, Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). Leonardoera pronto per entrare a battere uno dei rigori della serie finale, ma la rete del cileno glielo ha impedito: a quel punto, il bianconero si è lasciato andare a un momento di nervosismo, ...Leonardopensa già ai play - off del Mondiale 2022 in Qatar, che si disputeranno a marzo: "Ho ... Antonio Cassano - Cristiano Ronaldo,via sms/ "Mi ha scritto: che problemi hai?" "...Finale di Inter-Juventus teso per Bonucci che dopo il gol di Sanchezì si è scontrato a muso duro con un dirigente nerazzurro ...Allegri, in vista della partita di domani sera contro la Roma, deve fare i conti con gli infortunati; ecco tutti gli indisponibili.