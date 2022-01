Banche: S&P, in Italia attesa crescita Npl ma a livelli gestibili (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. -(Adnkronos) - Per le Banche Italiane "le aspettative sono di una certa stabilità in termini di accantonamenti, mentre per gli stock di Npl, dopo i minimi degli ultimi due anni, ci aspettiamo una crescita dei flussi ma su livelli gestibili" con una risalita intorno a quota 100 miliardi. E' la stima formulata da Mirko Sanna, responsabile Financial Institutions di S&P Global Ratings in occasione della conferenza annuale sull'Italia "Il mercato degli Npl - aggiunge - rimane molto attivo e anche se per le Banche Italiane siamo al livello più basso mai raggiunto, è importante che siano proattive sui prestiti non performing". Sanna registra un "trend positivo per il rischio economico" dei nostri istituti che dovrebbero garantire una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. -(Adnkronos) - Per lene "le aspettative sono di una certa stabilità in termini di accantonamenti, mentre per gli stock di Npl, dopo i minimi degli ultimi due anni, ci aspettiamo unadei flussi ma su" con una risalita intorno a quota 100 miliardi. E' la stima formulata da Mirko Sanna, responsabile Financial Institutions di S&P Global Ratings in occasione della conferenza annuale sull'"Il mercato degli Npl - aggiunge - rimane molto attivo e anche se per lene siamo al livello più basso mai raggiunto, è importante che siano proattive sui prestiti non performing". Sanna registra un "trend positivo per il rischio economico" dei nostri istituti che dovrebbero garantire una ...

