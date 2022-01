Auto in fiamme a Bonate Sopra: ne esce illeso un 24enne - Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) È successo nella tarda serata di giovedì 13 gennaio: l’intervento dei Vigili del fuoco di Dalmine per domare le fiamme. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 gennaio 2022) È successo nella tarda serata di giovedì 13 gennaio: l’intervento dei Vigili del fuoco di Dalmine per domare le

Advertising

webecodibergamo : Auto in fiamme a Bonate Sopra: ne esce illeso un 24enne - Video - CiroVesuvio : RT @LucaAbete: 'Capodanno a Pomigliano D'Arco: in fiamme le auto della polizia municipale!' ?????? Tra queste c'era pure una MERCEDES sequestr… - AntennaSud : Francavilla Fontana, auto in fiamme sulla Statale 7 - AnsaPuglia : Incendio in deposito negozio a Foggia, rogo da auto parcheggiata. Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonific… - Trmtv : Incendio in deposito negozio a Foggia, il rogo sarebbe partito da auto parcheggiata in fiamme -