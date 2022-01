Australian Open 2022 | sorteggio dei tabelloni cancellato | attesa sul caso Djokovic

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildeiprincipali degliè stato momentaneamente. Gli organizzatori dello Slamo, dopo aver fissato lo svolgimento del suddettoalle ore 15.00, non si sono mai presentati davanti alle telecamere del Melbourne Park. Dopo circa 8 minuti di live senza i principali protagonisti, trasmissione interrotta e successivo messaggio ufficiale; tuttosino a nuovo avviso, senza ulteriori dettagli. Tutto porta a pensare che l’inusuale ritardo riguardi la situazione relativa alla partecipazione di Novak, attualmente in lenta evoluzione. Dopo una prima accettazione in Australia e un rifiuto del visto in seconda istanza, vittoria dei legali del ...

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Eurosport_IT : ?? La positività di #Djokovic al Covid risale al 16 dicembre 2021 alle ore 20:19. ?? Le sue attività pubbliche nei… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: sorteggio tabelloni momentaneamente cancellato. Attesa sul caso #Djokovic - GeorgeSpalluto : +++Annullato il sorteggio degli Australian Open fino a nuovo avviso+++ #AusOpen -

Nella finale che metterà in palio il pass per il main draw il 29enne nativo di Avola se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel . Il nipponico (n.120 del mondo) ha battuto proprio Moroni e in ...Il secondo parziale inizia come il primo e anche in questo caso Trevisan riesce a cancellare le palle break dell'avversaria (stavolta tre). È probabilmente il colpo del ko per Fourlis: da qui in poi l'...Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2022 è stato momentaneamente cancellato. Attesa sul caso relativo alla partecipazione di Novak Djokovic ...Si sta consumando il lungo rito delle qualificazioni che precede l’inizio del torneo con tanti primattori pronti a recitare un ruolo da protagonista ...