ATP Adelaide II 2022 | Cilic unica testa di serie tra i semifinalisti Kokkinakis regola Vukic | avanti Moutet e Rinderknech

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di semifinali all’ATPII. L’dirimasta in ballo è Marin: il tennista croato si impone in due ore sullo statunitense Tommy Paul, facendo affidamento sul suo servizio (14 ace per lui, sei palle break salvate), in questo modo replica il risultato della scorsa settimana sugli stessi campi, ma questa volta non ci sarà Karen Khachanov ad interrompere il suo cammino. Il russo è difatti uscito sconfitto dalla sfida con il francese Arthur. Le chance per far girare la partita dalla sua parte ci sono state, quando nel tie-break del primo set si è ritrovato a due servizi dal successo mentre, sul 6-5 a sfavore della seconda frazione dopo aver salvato due match point, ha avuto due palle break che non è riuscito ad utilizzare ...