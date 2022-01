Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 12 gennaio 2021 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 12 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Sei mai stata sulla Luna? ha totalizzato 2888 spettatori (12.37% di share). La partita di calcio di Supercoppa d’Italia Inter-Juventus su Canale5 ha conquistato in media 7890 spettatori (share 33.18%). Il film Biancaneve e il Cacciatore su Italia1 ha realizzato 1105 spettatori (4.96%); su Rai2 il documentario del ciclo Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 747 spettatori (3.17%), mentre il film tv Ottilie Von Faber-Castell su Rai3 ha interessato 1224 spettatori (5.54%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 13 gennaio 2022)TV: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Sei mai stata sulla Luna? ha totalizzato 2888 spettatori (12.37% di share). La partita di calcio di Supercoppa d’Italia Inter-Juventus su Canale5 ha conquistato in media 7890 spettatori (share 33.18%). Il film Biancaneve e il Cacciatore su Italia1 ha realizzato 1105 spettatori (4.96%); su Rai2 il documentario del ciclo Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 747 spettatori (3.17%), mentre il film tv Ottilie Von Faber-Castell su Rai3 ha interessato 1224 spettatori (5.54%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha ...

