Allerta dei servizi segreti britannici: «Una spia cinese si è infiltrata in Parlamento» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’agente cinese si è infiltrata nel Parlamento britannico per interferire nella politica del Regno Unito. A comunicarlo a Westminster è stato l’MI5, l’ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito, che ha emesso un raro avvertimento ai parlamentari britannici. L’avviso è arrivato al termine di una lunga indagine. Il Security Service ha fatto anche un nome, quello di Christine Ching Kui Lee, la quale, secondo quanto riportato dai vari media internazionali, avrebbe «stabilito legami» con deputati e aspiranti tali per conto del Partito comunista cinese (Pcc). Secondo il sito della Bbc, avrebbe la presunta spia avrebbe «facilitato» donazioni ad alcuni politici britannici, allo scopo di «coltivare relazioni con figure influenti» e avvicinare il panorama ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’agentesi ènelbritannico per interferire nella politica del Regno Unito. A comunicarlo a Westminster è stato l’MI5, l’ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito, che ha emesso un raro avvertimento ai parlamentari. L’avviso è arrivato al termine di una lunga indagine. Il Security Service ha fatto anche un nome, quello di Christine Ching Kui Lee, la quale, secondo quanto riportato dai vari media internazionali, avrebbe «stabilito legami» con deputati e aspiranti tali per conto del Partito comunista(Pcc). Secondo il sito della Bbc, avrebbe la presuntaavrebbe «facilitato» donazioni ad alcuni politici, allo scopo di «coltivare relazioni con figure influenti» e avvicinare il panorama ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @eteria_cloud: #impostesostitutive, false richieste via #email: @Agenzia_Entrate allerta sulle nuove #truffe ai danni dei #cittadini.Com… - eteria_cloud : #impostesostitutive, false richieste via #email: @Agenzia_Entrate allerta sulle nuove #truffe ai danni dei… - CMezzanego : RT @DPCgov: ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul terri… - mefaimori : RT @Daddu91: Basta non se ne può più. Ogni giorno una chiamata di un positivo in famiglia/ collega/ collega dei tuoi/ amico. Sempre allerta… - Daddu91 : Basta non se ne può più. Ogni giorno una chiamata di un positivo in famiglia/ collega/ collega dei tuoi/ amico. Sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta dei Peste suina, allarme export: danni da 1,7miliardi di euro ... Cia chiede alle istituzioni di mantenere alto il livello di allerta e si rammarica della scellerata gestione del problema della fauna selvatica da parte dei nostri decisori politici, all'origine di ...

Servizi segreti, "spia cinese infiltrata in Parlamento": una bomba, ecco il nome della talpa A rivelare l'allerta dell'MI5 è stato l'ex leader conservatore e attuale deputato Iain Duncan Smith, riferendo che la nota era stata inviata ai deputati dallo speaker della Camera dei Comuni. Si ...

Allerta dei servizi segreti britannici: «Una spia cinese si è infiltrata in Parlamento» Open Peste suina, primi blocchi per l'export di salumi. Allevamenti in allarme E ad oggi non risultano casi di peste suina in maiali nè allevamenti né allo stato brado, ma resta l'allerta: la richiesta unanime è di prevenire il peggio. Assica, - l’Associazione industriali delle ...

Pechino in allerta per Omicron in vista delle Olimpiadi Da ieri sera, i biglietti dei treni tra le due città non erano più acquistabili online I funzionari di Pechino sono in allerta a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali a causa del primo ...

... Cia chiede alle istituzioni di mantenere alto il livello die si rammarica della scellerata gestione del problema della fauna selvatica da partenostri decisori politici, all'origine di ...A rivelare l'dell'MI5 è stato l'ex leader conservatore e attuale deputato Iain Duncan Smith, riferendo che la nota era stata inviata ai deputati dallo speaker della CameraComuni. Si ...E ad oggi non risultano casi di peste suina in maiali nè allevamenti né allo stato brado, ma resta l'allerta: la richiesta unanime è di prevenire il peggio. Assica, - l’Associazione industriali delle ...Da ieri sera, i biglietti dei treni tra le due città non erano più acquistabili online I funzionari di Pechino sono in allerta a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali a causa del primo ...