Addio a Ronnie Spector, icona Anni ’60 e voce delle Ronettes (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morta all’età di 78 Anni Ronnie Spector icona della musica Anni ’60 e ’70, nonché leader e fondatrice – assieme alla sorella Estelle Bennet e alla cugina Nedra Talley – delle Ronettes. Come ha fatto sapere la famiglia tramite un breve comunicato, l’artista è deceduta a causa delle conseguenze di un tumore, contro il quale stava lottando da qualche tempo. Vi raccomandiamo... Addio a Jay Pickett: l'attore di General Hospital è morto sul set del nuovo film Veronica Yvette Bennet – questo il nome all’anagrafe – era nata a Manhattan nel 1943. Il cognome lo aveva preso dal marito Phil Spector,- noto produttore musicale che negli Anni ha ... Leggi su diredonna (Di giovedì 13 gennaio 2022) È morta all’età di 78della musica’60 e ’70, nonché leader e fondatrice – assieme alla sorella Estelle Bennet e alla cugina Nedra Talley –. Come ha fatto sapere la famiglia tramite un breve comunicato, l’artista è deceduta a causaconseguenze di un tumore, contro il quale stava lottando da qualche tempo. Vi raccomandiamo...a Jay Pickett: l'attore di General Hospital è morto sul set del nuovo film Veronica Yvette Bennet – questo il nome all’anagrafe – era nata a Manhattan nel 1943. Il cognome lo aveva preso dal marito Phil,- noto produttore musicale che negliha ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Musica, addio a Ronnie Spector: iconica voce di 'Be my baby' - - infoitcultura : Addio a Ronnie Spector: la sua storia d’amore tormentata con Phil Spector - infoitcultura : Addio a Ronnie Spector, icona Anni ’60 e voce delle Ronettes - _sbienc : RT @RadioFrecciaOf: Addio a Ronnie Spector, regina degli anni '60s con le Ronettes La loro Be My Baby influenzò generazioni di musicisti e… - lonelynastygirl : RT @ParamountItalia: Addio a un'icona degli anni '60 #RonnieSpector #TheRonettes -