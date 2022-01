«1-0 per la Juve, pareggio, supplementari, gol dell’Inter all’ultimo minuto». Alle 19.41 la profezia di Corona – Il video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fabrizio Corona azzecca al millimetro il pronostico sulla finale di Supercoppa Inter-Juventus. Come ha notato Il Tempo, il controverso personaggio si è lanciato in una previsione prima della partita tra neroazzurri e bianconeri. E l’ha azzeccata al millimetro: «Stasera a quei gobbi di m… facciamo un c… così», esordisce. E poi: «Per la prima volta do un pronostico, chi vuole può scommettere anche con me che faccio banco. Uno a zero per la Juve, pareggio dell’Inter. all’ultimo minuto dei tempi supplementari facciamo il 2 a 1». Esattamente quello che è successo ieri sera. Leggi anche: Caso Grillo, dietro lo strappo dell’avvocato di Lauria spunta Fabrizio Corona. La lite dopo l’intervista in tv: «Quelle cose non dovevi dirle» ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fabrizioazzecca al millimetro il pronostico sulla finale di Supercoppa Inter-ntus. Come ha notato Il Tempo, il controverso personaggio si è lanciato in una previsione prima della partita tra neroazzurri e bianconeri. E l’ha azzeccata al millimetro: «Stasera a quei gobbi di m… facciamo un c… così», esordisce. E poi: «Per la prima volta do un pronostico, chi vuole può scommettere anche con me che faccio banco. Uno a zero per ladei tempifacciamo il 2 a 1». Esattamente quello che è successo ieri sera. Leggi anche: Caso Grillo, dietro lo strappo dell’avvocato di Lauria spunta Fabrizio. La lite dopo l’intervista in tv: «Quelle cose non dovevi dirle» ...

