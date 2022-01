Violenze di Capodanno | chi sono i due fermati

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il provvedimento si è reso necessario per il concreto e consistente pericolo che tentassero la fuga

La Polizia ha arrestato oggi, 12 gennaio 2022, due ragazzi accusati di aver preso parte allesessuali avvenute in piazza Duomo a Milano il 31 dicembre 2021.Trovati abiti indossati aI fermi sono stati emessi 'a seguito del ritrovamento, presso ... Elementi che hanno confermato 'l'identificazione' dei due presunti autori delle, già emersa ...Sono due le persone fermate nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Squadra mobile sulle aggressioni e violenze ai danni di almeno nove donne avvenute nella notte ...Due giovani sono stati fermati in seguito alle aggressioni sessuali, seguite poi da rapine, commesse durante la notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano, nei confronti di alcune ragazze. Uno dei d ...