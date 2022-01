Unico processore per i Samsung Galaxy S22 | le ultime sulla scheda tecnica

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivano ancora indiscrezioni di un certo peso per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sui nuoviS22. Come tutti sanno, la presentazione e la relativa uscita di questa serie dovrebbe essere molto vicina, come vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo, ma evidentemente oggi 12 gennaio diventa importante analizzare la potenzialedei dispositivi. In particolare, il focus in queste ore si concentra per forza di cose sulscelto dal produttore coreano. Resta solo Snapdragon come possibileper ilS22 Anche in questo caso, i rumorsdeiS22 ci ...