Ultime Notizie Roma del 12-01-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno l'anno scorso metà delle famiglie italiane il 50,2% ha rinunciato a prestazioni sanitarie 9,4 % in più rispetto al 2018 è uno dei dati contenuti nel bilancio di welfare delle famiglie presentato a Roma in particolare la rinuncia prestazioni sanitarie rilevanti nel 2021 è stata del 13,4% con effetti potenzialmente significativi sulla salute dei vari componenti poco rassicuranti anche le altre voci quanto 6,8 per cento delle famiglie ha rinunciato a spese per l'assistenza agli anziani 50,4% a spese per l'assistenza ai bambini l'educazione prescolare il 33,8% a spese per l'istruzione di un attimo la pandemia è stata inevitabilmente un acceleratore ma il processo era evidente già prima anche perché il 29% delle famiglie italiane vive in condizioni di debolezza economica degli ...

