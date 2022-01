“Trovata morta nella doccia”. Francesca, 26 anni, tragedia in casa. “Non aveva malattie né sintomi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una famiglia e un’intera comunità sotto choc per la morte della giovanissima Francesca Bornaghi. La 26enne di Treviglio è morta in casa, a un passo dai genitori che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Nessuno sa con certezza cosa sia successo a Francesca per quella che per ora è quasi catalogata come una morte inspiegabile. Solo il referto autoptico riuscirà a rendere chiaro cosa sia capitato alla giovane. Per il momento, l’ipotesi più promettente per gli inquirenti è che si sia trattato di un infarto. Un fatto talmente immediato che anche la chiamata dei soccorsi, pur essendo stata celere, non è servita per salvarle la vita. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Francesca Bornaghi era piuttosto conosciuta in città: era figlia di Chicco Bornaghi, in passato imprenditore nel campo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una famiglia e un’intera comunità sotto choc per la morte della giovanissimaBornaghi. La 26enne di Treviglio èin, a un passo dai genitori che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Nessuno sa con certezza cosa sia successo aper quella che per ora è quasi catalogata come una morte inspiegabile. Solo il referto autoptico riuscirà a rendere chiaro cosa sia capitato alla giovane. Per il momento, l’ipotesi più promettente per gli inquirenti è che si sia trattato di un infarto. Un fatto talmente immediato che anche la chiamata dei soccorsi, pur essendo stata celere, non è servita per salvarle la vita. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.Bornaghi era piuttosto conosciuta in città: era figlia di Chicco Bornaghi, in passato imprenditore nel campo ...

