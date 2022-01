Sampdoria, c’è il sorpasso alla concorrenza per Caceres (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Sampdoria sorpassa la concorrenza per Martin Caceres: l’uruguaiano era seguito anche da Salernitana e Karagumruk La Sampdoria in pole per Martina Caceres. I blucerchiati, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio avrebbero superato la concorrenza di Salernitana e Karagumruk. Contatti in corso fra le due società e nei prossimi giorni si potrebbero capire le reali intenzioni della Sampdoria dopo aver parlato con il Cagliari nei giorni scorsi di Lykogiannis e Verre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasorpassa laper Martin: l’uruguaiano era seguito anche da Salernitana e Karagumruk Lain pole per Martina. I blucerchiati, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio avrebbero superato ladi Salernitana e Karagumruk. Contatti in corso fra le due società e nei prossimi giorni si potrebbero capire le reali intenzioni delladopo aver parlato con il Cagliari nei giorni scorsi di Lykogiannis e Verre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

annatrieste : Cari tifosi del @TorontoFC siccome da ieri c' spartimm 'o capitan, non è che potreste tifare per noi oggi contro la… - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ora in pole per #Caceres c'è la @sampdoria - morenoAlmare : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ora in pole per #Caceres c'è la @sampdoria - DiMarzio : #Calciomercato | Ora in pole per #Caceres c'è la @sampdoria - Edivad1R : RT @RaimondoDM: Tra le idee della #Sampdoria per rinforzare l'attacco c'è anche Roberto #Piccoli, attaccante classe 2001 che può lasciare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria c’è Insigne al Toronto, il retroscena del presidente è esilarante: “L’ho trovato su…” CalcioToday.it