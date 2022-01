Omicron, Fauci avverte: “Prima o poi si contageranno tutti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La variante Omicron ha ormai preso il sopravvento nel mondo. I contagi sono in continuo aumento a causa della trasmissibilità della nuova variante Covid arrivata dal Sudafrica. Secondo Anthony Fauci, esperto Usa di malattie infettive e consigliere della Casa Bianca nella gestione dell’emergenza Covid “quasi tutti si contageranno, ma le persone vaccinate avranno conseguenze meno gravi”. Ha spiegato Fauci: “Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà quasi tutti. Coloro che sono stati vaccinati saranno esposti al virus, anche chi ha fatto la terza dose. Alcuni, forse molti di loro, verranno infettati ma molto probabilmente, con alcune eccezioni, se la caveranno ragionevolmente, nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La varianteha ormai preso il sopravvento nel mondo. I contagi sono in continuo aumento a causa della trasmissibilità della nuova variante Covid arrivata dal Sudafrica. Secondo Anthony, esperto Usa di malattie infettive e consigliere della Casa Bianca nella gestione dell’emergenza Covid “quasisi, ma le persone vaccinate avranno conseguenze meno gravi”. Ha spiegato: “, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà quasi. Coloro che sono stati vaccinati saranno esposti al virus, anche chi ha fatto la terza dose. Alcuni, forse molti di loro, verranno infettati ma molto probabilmente, con alcune eccezioni, se la caveranno ragionevolmente, nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed ...

Advertising

SkyTG24 : Per l'immunologo americano prima o poi tutti finiranno per contagiarsi con la variante #Omicron… - HuffPostItalia : Fauci : 'La variante Omicron troverà tutti. I no vax pagheranno il prezzo più alto' - Adnkronos : #Fauci: '#Omicron contagerà tutti, i #novax pagheranno il prezzo peggiore'. - teoago72 : fauci dice che omicron prenderà tutti. Il problema sorgerà quando tutti vorranno prendere lui - Paesedellanima : RT @Adnkronos: #Fauci: '#Omicron contagerà tutti, i #novax pagheranno il prezzo peggiore'. -