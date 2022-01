Lavoro autonomo occasionale | nota INL sull’obbligo di comunicazione

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il disegno di legge di conversione del Decreto fiscale introduce l’obbligo dipreventiva per le attività svolte in regime di. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto alsommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso unainviata all’Ispettorato delsulla falsariga di quella utilizzata per gli intermittenti. L’Ispettorato, con laprot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazionidipreventiva, a partire dalle tempistiche con le quali questa deve ...