Jovanotti guarito dal Covid riabbraccia la figlia e scarta i regali di Natale

Advertising

Corriere : Jovanotti è guarito dal Covid e abbraccia la figlia: «Tampone negativo, penso positivo» - foreverGaia21 : RT @Corriere: Jovanotti è guarito dal Covid e abbraccia la figlia: «Tampone negativo, penso positivo» - marcoluci1 : RT @Corriere: Jovanotti è guarito dal Covid e abbraccia la figlia: «Tampone negativo, penso positivo» - infoitcultura : Covid, Jovanotti guarito ora aspetta l'Asl per tampone. 'Capodanno isolato, non ho potuto baciare le mie donne' - infoitcultura : Jovanotti è guarito dal Covid e festeggia con un abbraccio alla figlia: «Tampone negativo, penso positivo» -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti guarito

Roma, 12 gennaio 2022 In un video postato sui socialannuncia di esseredal Covid. Nel video riabbraccia la figlia e scarta i regali di Natale. / Facebooke il Covidha annunciato di stare male durante le feste: 'È di quelle toste. Ho il mal di gola, mi fanno male i muscoli, tutto. Dai, meno male che sono vaccinato'. 'Non è che ...Jovanotti condivide con il followers la gioia di essere negativo al Covid e di poter riabbracciare la figlia. In un video pubblicato su Instagram il cantante scarta i regali di Natale ...(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 In un video postato sui social Jovanotti annuncia di essere guarito dal Covid. Nel video riabbraccia la figlia e scarta i regali di Natale. / Facebook Jovanotti..