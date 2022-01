Inter-Juventus, Arianna Bergamaschi canta l’Inno di Mameli prima della Supercoppa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sarà Arianna Bergamaschi a cantare l’Inno di Mameli subito prima del match tra Inter e Juventus, che questa sera si giocano la Supercoppa Italiana a San Siro. Un nome forse non del tutto noto al grande pubblico quello della Bergamaschi, classe 1975 e con un passato tra le colonne sonore della Disney negli anni ’90. Nel passato recente però la cantante, figlia di Graziella Caly, si è cimentata anche in collaborazioni con grandi star Internazionali: dal duetto con Flo Rida nel 2016 sulle note di “Who Did You Love” al 2017 quando invece duetta con Will I Am per “Mona Lisa Smile”. Bergamaschi inoltre nel 2016 si è esibita in favore di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Saràredisubitodel match tra, che questa sera si giocano laItaliana a San Siro. Un nome forse non del tutto noto al grande pubblico quello, classe 1975 e con un passato tra le colonne sonoreDisney negli anni ’90. Nel passato recente però lante, figlia di Graziella Caly, si è cimentata anche in collaborazioni con grandi starnazionali: dal duetto con Flo Rida nel 2016 sulle note di “Who Did You Love” al 2017 quando invece duetta con Will I Am per “Mona Lisa Smile”.inoltre nel 2016 si è esibita in favore di ...

