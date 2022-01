Incidente sulla Pontina, traffico paralizzato in direzione Roma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) sulla Strada Statale 148 Pontina si registrano code tra via di Trigoria e via Tartufari in direzione di Roma a causa di un Incidente al chilometro 17+900 all’altezza di Castel di Decima. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Strada Statale 148si registrano code tra via di Trigoria e via Tartufari india causa di unal chilometro 17+900 all’altezza di Castel di Decima. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online)

