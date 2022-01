Il no vax (denunciato) che insulta David Sassoli dopo la sua morte e se la prende con Salvini e Meloni | VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo ha rimosso da Facebook e poi pubblicato sul suo canale Telegram da quasi 11mila seguaci. Nicola Franzoni appare nel VIDEO “incriminato” – per il quale è stato denunciato per vilipendio dall’esponente di Italia Viva Fabrizio Volpi – in cui l’imprenditore no vax esulta per la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “Ho fatto un VIDEO – dice Franzoni – commentando le volgari e schifosissime immagini televisive in cui tutto il mondo si piega ed è attonito di fronte all’annuncio della morte di uno st**** qualsiasi. Un comunista giornalista, che è stato uno dei massimi difensori del governo Draghi, uno di quelli che è paraculo del sistema, diventato presidente del Parlamento europeo senza arte né parte, un figlio di questo sistema di me*** che si è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo ha rimosso da Facebook e poi pubblicato sul suo canale Telegram da quasi 11mila seguaci. Nicola Franzoni appare nel“incriminato” – per il quale è statoper vilipendio dall’esponente di Italia Viva Fabrizio Volpi – in cui l’imprenditore no vax esulta per ladel presidente del Parlamento europeo. “Ho fatto un– dice Franzoni – commentando le volgari e schifosissime immagini televisive in cui tutto il mondo si piega ed è attonito di fronte all’annuncio delladi uno st**** qualsiasi. Un comunista giornalista, che è stato uno dei massimi difensori del governo Draghi, uno di quelli che è paraculo del sistema, diventato presidente del Parlamento europeo senza arte né parte, un figlio di questo sistema di me*** che si è ...

