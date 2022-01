Grey’s Anatomy non si ferma: rinnovato ancora (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La serie è stata ancora rinnovata Grey’s Anatomy non si ferma più. La serie tv è stata infatti rinnovata ancora per un’altra stagione. La serie tv avrà anche la serie numero 19. Grey’s Anatomy, ideata da Shonda Rhimes, nonostante da anni vada in onda, è sempre un prodotto di successo. In onda in America su ABC Entertainment è sempre uno dei programmi di punta con ascolti alti. ABC ha annunciato così di aver trovato un accordo per i nuovi episodi. Accordo raggiunto anche tra la star dello show Ellen Pompeo e la showrunner Krista Vernoff . Leggi anche: “Grey’s Anatomy”: annunciato il ritorno di uno storico personaggio Un accordo che è arrivato dopo un’intervista in cui la Pompeo spiegava che a suo dire lo show si sarebbe dovuto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La serie è statarinnovatanon sipiù. La serie tv è stata infatti rinnovataper un’altra stagione. La serie tv avrà anche la serie numero 19., ideata da Shonda Rhimes, nonostante da anni vada in onda, è sempre un prodotto di successo. In onda in America su ABC Entertainment è sempre uno dei programmi di punta con ascolti alti. ABC ha annunciato così di aver trovato un accordo per i nuovi episodi. Accordo raggiunto anche tra la star dello show Ellen Pompeo e la showrunner Krista Vernoff . Leggi anche: “”: annunciato il ritorno di uno storico personaggio Un accordo che è arrivato dopo un’intervista in cui la Pompeo spiegava che a suo dire lo show si sarebbe dovuto ...

