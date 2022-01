Grande Fratello Vip colpito dal Covid, la notizia che preoccupa i fan (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GF Vip, colpo di scena in diretta: bloccato dal Covid! Nessuno se lo poteva aspettare, la notizia è arrivata all’ultimo minuto. Tutti ad aspettare nuovi provvedimenti contro alcuni concorrenti, oppure l’addio ufficiale di chi come Manuel Bortuzzo o Gianmaria Antinolfi ha deciso di andarsene. Ma la vera sorpresa al GF Vip 6 è arrivata a qualche minuto dalla nuova diretta in prima serata sui Canale 5.Perché anche questa sera gli ex concorrenti avrebbero dovuto essere in studio per commentare quello che succede all’interno della casa. Tutti tranne uno, perché Aldo Montano all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare alla sua presenza in studio per un motivo molto specifico. Lo ha spiegato con una serie di Instagram Stories postate sul suo profilo. Ha spiegato che sua moglie Olga ha scoperto di essere positiva e visto che sono tornati a vivere sotto lo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GF Vip, colpo di scena in diretta: bloccato dal! Nessuno se lo poteva aspettare, laè arrivata all’ultimo minuto. Tutti ad aspettare nuovi provvedimenti contro alcuni concorrenti, oppure l’addio ufficiale di chi come Manuel Bortuzzo o Gianmaria Antinolfi ha deciso di andarsene. Ma la vera sorpresa al GF Vip 6 è arrivata a qualche minuto dalla nuova diretta in prima serata sui Canale 5.Perché anche questa sera gli ex concorrenti avrebbero dovuto essere in studio per commentare quello che succede all’interno della casa. Tutti tranne uno, perché Aldo Montano all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare alla sua presenza in studio per un motivo molto specifico. Lo ha spiegato con una serie di Instagram Stories postate sul suo profilo. Ha spiegato che sua moglie Olga ha scoperto di essere positiva e visto che sono tornati a vivere sotto lo ...

