Giulia De Lellis positiva al Covid: “Sto cercando di rimanere tranquilla” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 2022 parte con dell’amarezza per Giulia De Lellis, dal momento che il suo imminente compleanno sarà costretta a trascorrerlo in isolamento. Questo perché, come lei stessa rende ora noto in un intervento social, ha appena scoperto di essere risultata positiva al Coronavirus, pertanto dovrà negativizzarsi prima di poter tornare alla vita sociale. Ma quando manca, ormai, sempre meno al giorno in cui ricorrerà la data in cui compirà gli anni, intanto non si risparmia un duro sfogo in preda all’ipocondria e la paura delle solitudine, mentre gira voce che lei possa presenziare a Sanremo 2022. GF Vip, Manila viola il regolamento e rischia la squalifica La Nazzaro si è resa protagonista di uno scivolone che potrebbe costarle seriamente l'espulsione o la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 2022 parte con dell’amarezza perDe, dal momento che il suo imminente compleanno sarà costretta a trascorrerlo in isolamento. Questo perché, come lei stessa rende ora noto in un intervento social, ha appena scoperto di essere risultataal Coronavirus, pertanto dovrà negativizzarsi prima di poter tornare alla vita sociale. Ma quando manca, ormai, sempre meno al giorno in cui ricorrerà la data in cui compirà gli anni, intanto non si risparmia un duro sfogo in preda all’ipocondria e la paura delle solitudine, mentre gira voce che lei possa presenziare a Sanremo 2022. GF Vip, Manila viola il regolamento e rischia la squalifica La Nazzaro si è resa protagonista di uno scivolone che potrebbe costarle seriamente l'espulsione o la ...

Advertising

zazoomblog : Giulia De Lellis positiva al Covid: ecco come sta - #Giulia #Lellis #positiva #Covid: - __ladyf : U&D, Giulia De Lellis ha il Covid: 'Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni' - Novella_2000 : Giulia De Lellis trascorrerà il compleanno da sola: il motivo - telodogratis : Uomini e donne, il Covid ferma anche Giulia De Lellis - __ladyf : Uomini e Donne, Giulia De Lellis positiva al Covid: 'Vi lascio immaginare il mio stato' -