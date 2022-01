Finalmente anche i mancini potranno usare gli smartwatch comodamente (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I futuri smartwatch Wear OS potranno essere indossati capovolti se sono sul polso destro. Scopiamo insieme cosa significherà per i mancini L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I futuriWear OSessere indossati capovolti se sono sul polso destro. Scopiamo insieme cosa significherà per iL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - BentivogliMarco : Mia figlia ha riniziato la scuola ieri in presenza e tutto ok anche oggi. L'unica novità? la Preside novax finalmente sospesa. - ilriformista : D’Alema ha sentenziato che la malattia mortale per il Pd è stata la direzione di Matteo Renzi, e che la liberazione… - jinsoulscodella : anche gli album mi prendono per il culo ormai, pensavo fosse sana hod etto FINALMENTE UNA SANETTA A CASA DOPO TANTO… - 00__Ribelle__00 : @Diamant13023024 @an3278912 Finalmente ride ??ed anche un bel sorriso. Ora però basta, altrimenti si monta la testa ?? -