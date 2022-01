Fedez in crisi con Ferragni? Oltre agli unfollow, ai like e agli anelli spariti: ecco il dettaglio che spaventa di più e fa disperare i fan della coppia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In queste ore si sta vociferando su una possibile crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: in molti hanno notato diversi indizi in giro per il web, dove tra anelli spariti, follower scomparsi e carenza di like c’è qualcosa che sta facendo spaventare davvero i fan della coppia più amata del web. LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni e Fedez litigano in diretta: il gesto fatto dal marito che ha fatto arrabbiare la moglie C’è crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Sui social network sono comparsi numerosi indizi che stanno facendo tremare i follower della coppia. Photo Credits: Kikapresscrisi tra ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In queste ore si sta vociferando su una possibiletrae Chiara: in molti hanno notato diversi indizi in giro per il web, dove tra, follower scomparsi e carenza dic’è qualcosa che sta facendore davvero i fanpiù amata del web. LEGGI ANCHE:– Chiaralitigano in diretta: il gesto fatto dal marito che ha fatto arrabbiare la moglie C’ètrae Chiara? Sui social network sono comparsi numerosi indizi che stanno facendo tremare i follower. Photo Credits: Kikapresstra ...

GiuseppeporroIt : Chiara e Fedez in crisi? Lui svela la verità #fedez #chiaraferragni - manilafesting : fedez che smentisce ogni rumor sulla crisi con una semplice storia io adoro #ferragnez - Weleciaramitar1 : RT @stxrkspidey: chiara ferragni che entra su twitter e scopre di essere in crisi con fedez: #ferragnez - _mvmbles : Fedez PIENO che smentisce la crisi ???? #ferragnez - vi_blocco_tutti : ok fedez ha pubblicato una storia che smentisce la crisi, posso tornare a piangere sugli esami da preparare #ferragnez -