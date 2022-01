Basket, Serie A1 2021/2022, Fortitudo Bologna-Sassari 84-103: cronaca e tabellino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Banco di Sardegna Sassari ha superato la Fortitudo Kigili Bologna per 84-103, dimostrando la propria superiorità tra le mura ostili degli emiliani; il tutto nella circostanza della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Dopo i sorrisi al termine del match contro Varese, i ragazzi di coach Martino hanno ceduto inevitabilmente allo strapotere tecnico degli avversari. Ottima Fortitudo per l’interezza di quasi due parziali, con black-out incomprensibile e totale nelle fasi seguenti. Dopo la scontentezza comprensibile in seguito alla resa contro Cremona, vittoria sarda caratterizzata dalle iniziative del tandem Mekowulu-Robinson, da 20 punti totali a fine confronto. Benissimo anche Logan, mai domo da 3 punti e infine decisivo. COME ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Banco di Sardegnaha superato laKigiliper 84-103, dimostrando la propria superiorità tra le mura ostili degli emiliani; il tutto nella circostanza della tredicesima giornata dellaA1di. Dopo i sorrisi al termine del match contro Varese, i ragazzi di coach Martino hanno ceduto inevitabilmente allo strapotere tecnico degli avversari. Ottimaper l’interezza di quasi due parziali, con black-out incomprensibile e totale nelle fasi seguenti. Dopo la scontentezza comprensibile in seguito alla resa contro Cremona, vittoria sarda caratterizzata dalle iniziative del tandem Mekowulu-Robinson, da 20 punti totali a fine confronto. Benissimo anche Logan, mai domo da 3 punti e infine decisivo. COME ...

