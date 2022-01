Allenamento Napoli: Osimhen lavora in gruppo, le condizioni di Insigne (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allenamento Napoli, Victor Osimhen ha lavorato con il resto del gruppo e si avvicina al rientro. Le ultime sul ko di Lorenzo Insigne Il Napoli ha fornito il report dell’Allenamento odierno della squadra. Buone notizie sul fronte Osimhen, che ha svolto l’intera seduta con i compagni. COMUNICATO – «Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto possesso palla, lavoro tattico, palle inattive e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta in gruppo. Insigne ha svolto terapie». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022), Victorhato con il resto dele si avvicina al rientro. Le ultime sul ko di LorenzoIlha fornito il report dell’odierno della squadra. Buone notizie sul fronte, che ha svolto l’intera seduta con i compagni. COMUNICATO – «Ildopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto possesso palla, lavoro tattico, palle inattive e partita a campo ridotto.ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta inha svolto terapie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

