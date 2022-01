Violenza di piazza a Milano | molestie a Capodanno | le vittime salgono a nove

poliziadistato : Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti c… - ilriformista : Identificati dalla polizia quindici maggiorenni e tre minorenni tra Milano e Torino Utilizzati anche software per i… - MaurizioTorchi2 : RT @zancle78: Il giornalismo italiano spiegato facile. Tifoso palpeggia chiappa dell' inviata, titolo: VIOLENZA SESSUALE. 12 nuovi 'inclus… - MariMario1 : RT @zancle78: Il giornalismo italiano spiegato facile. Tifoso palpeggia chiappa dell' inviata, titolo: VIOLENZA SESSUALE. 12 nuovi 'inclus… - achene_paolo : RT @zancle78: Il giornalismo italiano spiegato facile. Tifoso palpeggia chiappa dell' inviata, titolo: VIOLENZA SESSUALE. 12 nuovi 'inclus… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza piazza

Sale a nove (comprese le due turiste tedesche) il numero delle ragazze che sono state vittime di abusi sessuali da parte di un branco di circa 30 uomini, la notte di Capodanno, traDuomo e dintori, mentre erano in corso i festeggiamenti. Altre cinque giovanissime si sono aggiunte alle prime quattro e hanno denunciato le molestie: accerchiate, spintonate, pesantemente ......sportello antimobbing un importante strumento per contrastare comportamenti che usano la... il dono a una scuola Capodanno ina Gorizia senza concerto e con fuochi artificiali "...Una delle nove ragazze vittime di molestie durante la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano si è lasciata andare a un commento dopo che questa ...Per ora sono stati identificati 15 maggiorenni e 3 minorenni, tutti di origine straniera, per le molestie di capodanno in Duomo a Milano ...